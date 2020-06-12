 إزالة البنايات المخالفة بـ18 عقارا في الإسكندرية

شن حي شرق الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات لإزالة البناء المخالف، في إطار توجيهات الحكومة لفرض الانضباط في ظل انشغال الأجهزة التنفيذية بمواجهة وباء كورونا.

وقال محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن الحملات أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف بـ 18 عقار، في إطار جهود المحافظة للتصدي للبناء المخالف في المهد.

وأضاف أنه العقارات المخالفة، بينها عقارات بشوارع "البيت المعمور، الصفا والمروة، صالح عيد، الإخلاص، أرض المفتي" بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

واوضح أن الـ 10 عقارات الأخرى تتوزع بمناطق "زنانيري، كليو باترا، سبورتنج" بدائرة قسم شرطة سيدي جابر.