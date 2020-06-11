محافظة الإسكندرية تعلن طرح المزايدات العلنية لاستغلال موقف انتظار السيارات

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية عن طرح المزايدات العلنية العامة لعملية استغلال موقف انتظار سيارات سعد زغلول بجلسة الأحد المقبل، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت مائة وخمسون ألف جنية لاغير، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام الغابة الترفيهية.

يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط، على أن سداد نسبة 10٪ كتأمين نهائي بعد الترسية، على أن يكون آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.

واكدت أن الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.