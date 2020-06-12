السويد تدعو العراق و3 دول لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم

قال وزير العدل والهجرة السويدي مورجان يوهانسون، إن الحكومة السويدية، ستمارس ضغطا على حكومات العراق ولبنان وإيران، حتى تستقبل مواطنيها من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم في السويد.

وأضاف الوزير، في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم، أن الأمور لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة، حيث لدينا مجموعات عديدة من المرفوضين، ترفض دولهم استقبالهم.

وأكد يوهانسون، أنه سيدعو سفراء هذه الدول إلى اجتماع خاص لمناقشة هذا الأمر معهم، والوصول إلى صيغة تعاون من أجل استقبال هذه الدول لمواطنيها.

وأوضح الوزير أن السويد تعاني من مشكلة مماثلة مع الصومال أيضا، لكن الصومال ليس لها تمثيل في السويد، مشددا على أن هناك عدة آلاف من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم لا يمكن ترحيلهم إلى البلدان الأربعة بسبب رفض حكومات هذه البلدان استقبال مواطنيها.

وأشار يوهانسون إلى أن العراق وقع مع السويد قبل 10 سنوات اتفاقية وافق بموجبها على استقبال مواطنيه، لكن لم يتم تطبيق الاتفاق.

وقال إن هذه الدول حريصة على العلاقات مع السويد، ويفترض أنها تلتزم بمبادئ القانون الدولي، التي تنص على استقبال البلدان لمواطنيها من الدول الأخرى.

وترى السويد أن على الاتحاد الأوروبي ممارسة المزيد من الضغط على البلدان التي ترفض استقبال مواطنيها من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم.