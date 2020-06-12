مصطفى درويش يعلن إصابته بكورونا: "مفكرتش غير في اللي خالطوني"

أعلن الفنان مصطفى درويش، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور نتيجة المسحة والتحاليل التي أجراها خلال الأيام الماضية.

وكتب "درويش" عبر حسابه على فيس بوك: "مفكرتش غير في اللي خالطوني، ربنا كتبهالي وهتعدي بإذن الله، وبفضل دعواتكم، أنا جامد أوي في المواقف دي".

وعلق عدد كبير من نجوم الفن، فكتب أحمد السعدني: "ألف سلامة يا درش، خير إن شاء الله"، وعلقت آيتن عامر: "سلامتك يا مصطفى، هتعدي بإذن الله".

يذكر أن مصطفى درويش، شارك في رمضان 2020، بمسلسلين، هما بـ100 وش، مع نيللي كريم وآسر ياسين، وخيانة عهد، مع يسرا وحلا شيحة وبيومي فؤاد.