أسما شريف منير عن العمل عبر "السوشيال ميديا": عندي أفكار كتير أوي بس متكتفة

نشرت الفنانة أسما شريف منير عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها تحكي عن تجربتها في الشغل على السوشيال ميديا.

وكتبت منير: أول ما ابتديت اشتغل علي السوشيال ميديا كان الموضع يبان سهل أو هو كان فعلاً سهل عشان كنت بفتح الكاميرا وأقول كل اللي عايزه وخلاص لا كنت بفكر في إضاءة ولا كدر ولا أي حاجة وكانت الناس متفاعلة معايا وبرضه هما مكنش بيفرق معاهم.

وتابعت، بعد شوية حسيت أني محتاجة اطور محتوايا ولازم أركز في الكواليتي اللي بقدمة هنا ابتدا الموضوع ميكنش سهل لأني ابتديت أشتغل مصورة ومونتيرة وأقدم محتواي وأكتبه ونزلت جبت إضاءة وكاميرا وكل تفصيل التصوير، فا ده فضل يأخرني عشان عايزة أقدملكم حاجة محترمة تليق بيكم.

واستكملت، أنا بقولكم كده عشان حاجتين أول حاجة أنا اسفة لو بتاخر عن تقديم الحاجات اللي بتطلبوها مني وتاني حاجة علشان أنا محتاجة مصور يساعدني أني أقدم اللي نفسي فيه، عندي أفكار كتير أوي بس متكتفة، وأشارت أنها متزوجة وأم ولديها التزامات.

ووجهت منير الشكرللمتابعين لها، ودعمهم منذ أول يوم وأول فيديو عملتوا، وتابعت: "وهفضل أحاول لحد ما أوصل لأحسن طريقة أوصلكم بيها أفكاري واللي جوايا".