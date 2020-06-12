8 آلاف جنيه.. السعر المبدئي لـ "play station 5"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الإلكتروني تفاصيل ومواصفات "play station 5"، بعد أن أعلنت شركة "SONY" تفاصيل الجهاز الجديد، والذي تأخر إصدارة نتيجة لما يمر به العالم من تذبذب في الأحداث، سواء كان ذلك باجتياح فيروس كورونا المستجد دول العالم، أو مظاهرات الولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح "play station 5" حديث الساعة.

لم تعلن الشركة المصنعة عن موعد طرحة حتى الآن، كما تجاهلت الكشف عن سعره الحقيقي، واكتفت بعرض المواصفات والشكل الخارجي له.

وفي محاوله لبعض المواقع المتخصصة بالألعاب الإلكترونية، نشرت شبكة CNN توقعات بعض تلك المواقع المتخصصة مثل موقع "تيك تريدر" للأسعار المتوقع طرحها والتي تبدأ من 499 دولار.