بلايستيشن وإخصائي نفسي.. "تحيا مصر": وحدات متنقلة لجذب الأطفال بلا مأوى

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر"، إن برنامج "أطفال بلا مأوى" برنامج قومي جرى إعداد دراسة قبل البدء في تنفيذه، حيث وجدوا أن هناك 16 ألف طفل بلا مأوى، متمركزين تقريبا في 14 محافظة، ما دفعهم لتخصيص آلية لانتشال الأطفال من الشارع.

وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية بنشرة أخبار dmc، تقديم الإعلامية إيمان عبدالباقي، أن الآلية عبارة عن وحدات متنقلة مجهزة بإخصائي نفسي ومسعف وأدوات لجذب الطفل من الشارع مثل "البلايستيشن"، لافتا إلى أن عدد الوحدات المتنقلة 17 وحدة، تجوب 14 محافظة.

وأشار إلى أنه يجري اتخاد كافة الإجراءات الاحترازية في مشروعات الصندوق، ومن ضمنها "أطفال بلا مأوى"، حيث يجري توفير أدوات التعقيم مع الفرق المتنقلة مثل الكمامات.