نداء شرارة: أحب الـ"أون لاين" لكن لا غنى عن الحفلات مع الجمهور

أعربت نداء شرارة عن سعادتها بنجاح أغنيتها الأخيرة "شروط"، التي غنتها باللهجة الأردنية، مشيرة إلى أن ردود الفعل كانت جيدة للغاية من جميع أنحاء الوطن العربي.

أما عن الحفلات الأون لاين فقالت نداء في تصريحات صحفية، إنها جيدة للغاية، ونوع من أنواع التواصل مع الجمهور، لكنها تفتقد الحفلات اللايف مع الجمهور مباشرة، متمنية أن تنتهي هذه الأزمة في أسرع وقت.

وكانت المطربة نداء شرارة، طرحت مؤخرًا في شهر رمضان المنقضى، دعاء ديني يحمل اسم "إنى ظلمت نفسى، وتقول كلمات الدعاء، "اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فأغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم".