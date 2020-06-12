بنك مصر: 20% حجم المحفظة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشف عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن بنك مصر يولي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبرى، فقد وصل حجم المحفظة التمويلية لهذا القطاع الى أكثر من 20% من إجمالي المحفظة التمويلية.

وأضاف عاكف فى تصريحات لـ"الوطن"، أن الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي تزامنا مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلى وخفض فاتورة الاستيراد.

وقرر البنك المركزي المصري، إطلاق مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية عام 2016، لتصبح مساهمًا رئيسيًا في قطاع الإنتاج والاستثمار في الاقتصاد المصري، حيث تأتي هذه المبادرة، في إطار توجه الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد، وتعتبر الركيزة التي يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلي وتحفيز الصادرات المصرية للخارج.