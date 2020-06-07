بنك مصر يقتنص جائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية 2020"

حصل بنك مصر على جائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية بمصر لعام 2020، من مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية، وتُعد هذه هى المرة الثالثة التى يحصل فيها البنك على الجائزة نفسها من المؤسسة نفسها، حيث سبق لبنك مصر الحصول على تلك الجائزة عامى 2017 و2019. وأوضح البنك فى بيان له أن الفوز بتلك الجائزة يُعتبر تأكيداً لدوره الرائد فى مجال المسئولية المجتمعية، حيث يُعد أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية، ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، كما أنه أول بنك مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI)، ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، بجانب أنه يتوافق مع معايير الأمم المتحدة للمواطنة.

وقام بنك مصر بإنفاق نحو 760 مليون جنيه فى مجال التنمية المجتمعية للعام المالى 2018/ 2019، ونحو 800 مليون جنيه فى العام المالى 2019/ 2020. وحاز البنك على عدة جوائز عالمية فى مجال المسئولية المجتمعية، منها «أفضل بنك فى مجال الاستدامة البيئية - مصر عام 2019 والمسئولية المجتمعية - مصر 2018» من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية، وجائزة «أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - مصر» من مجلة إنترناشيونال بيزنس لعامى 2018 و2019، كما حصل البنك على جائزة «أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - مصر عام 2019» من مجلة جلوبال براندز البريطانية، كما فاز البنك بجائزة «أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - مصر عن عامى 2019 و2020» من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو.

وأشار إلى أن هذه الجوائز تُعد تتويجاً لجهود البنك وتأكيداً لدوره الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية فى مجال المسئولية المجتمعية، بجانب مساهمته بشكل كبير فى رفاهية ورخاء مصر منذ تأسيسه، حيث يعمل كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، مما يؤكد التزامه بالاستدامة والتطوير المستمر.