تركيا تجري مناورات عند سواحل ليبيا.. وتخطط لإقامة قاعدتين

سرب مسئولون في تركيا لصحف محلية وإقليمية أن القوات الجوية التركية أجرت مناورات استغرقت 8 ساعات، أمس، من تركيا إلى السواحل الليبية.

وضمت المناورات طائرات من طراز F-16 وطائرات الإنذار المبكر وطائرات التزود بالوقود جوا، بالإضافة إلى طائرات نقل عسكرية من طراز C-130.

وكان الهدف من المناورات التركية، بحسب المسئولين الأتراك، اختبار قدرة تركيا على الوصول بقوة جوية ضاربة إلى ليبيا في أسرع وقت إذا اقتضت الضرورة.

كما شملت التسريبات إقامة قاعدة تركية للطائرات دون طيار في قاعدة الوطية الجوية، وإقامة قاعدة بحرية تركية دائمة في ميناء مصراتة، وانضمام الشركات التركية إلى جهود إعادة إعمار ليبيا، وقيام شركة "تركيش بتروليوم" بإدارة أبار وعمليات النفط في مصراتة.

في هذا السياق، قال الأكاديمي الليبي رمزي الرميح، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن "تركيا حشدت وجهزت نفسها عسكريا منذ فترة لهذا العدوان، والمؤشرات تقول إن العدوان التركي مستمر في ليبيا وسيطول وسيتعاظم أكثر من ذلك".

وأضاف: "كل ما تقوم بها تركيا يخالف القانون الدولي لأنه احتلال وغزو، بالفعل نفس ما قامت به في الشمال السوري، وبالتأكيد هناك أطراف فيما يبدو يعجبها ما تقوم به تركيا في ليبيا".

وقال المستشار القانوني السابق بالجيش الوطني الليبي: "تركيا تظن كذلك أن ليبيا ستكون لقمة هينة، لا، الشعب الليبي في حالة جهاد لمقاومة الاستعمار التركي، والخونة الذين وقفوا معهم وعلى رأسهم تنظيم الإخوان الإرهابي".