إسبانيا: 155 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، من دون وفيات لليوم الخامس على التوالي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأضافت الوزارة الإسبانية، في بيان على موقعها الالكتروني أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 243209 مصابا فيما استقر العدد الرسمي للوفيات دون تغيير عند 27136.

وذكرت الصحة الإسبانية، أن العاصمة "مدريد" سجلت 70231 إصابة حتى الآن يليها إقليم "كتالونيا" في المركز الثاني لأكثر الأقاليم تضررا مع 59593.

وبذلك تراجع عدد الإصابات بمعدل إصابة واحدة مقارنة بأمس الخميس نزولا من 167 المسجلة في اليوم السابق بعدما سجلت البلاد 84 إصابة الثلاثاء و 48 حالة يوم الاثنين.

لوكسمبورج: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 4055 حالة

وفي لوكسمبورج، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع الإصابات الناجمة عن تفشي كورونا المستجد إلى 4055 حالة بعد تسجيل 3 حالات في الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه لم يسجل وفيات من جراء الفيروس منذ 18 يوما على التوالي لتستقر حصيلة ضحايا الجائحة عند معدل 110 حالات.

وأشارت وزارة الصحة، إلى وجود 16 مصابا بالفيروس يتلقون العلاج بالمستشفيات.