إسبانيا: الكمّامات إلزامية إلى حين القضاء على فيروس كورونا

أكد وزير الصحة الإسباني سلفادور إيّا، اليوم، أن وضع الكمامات سيبقى إلزامياً في بلاده إلى حين القضاء نهائياً على فيروس كورونا المستجد.

وقال إن الإجراء سيستمر حتى بعد انقضاء حالة الطوارئ في 21 يونيو، وسيستمر تطبيقه إلى أن نهزم الفيروس بشكل دائم، أي عندما يتوافر علاج فعّال أو لقاح ضده"، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت إسبانيا قد بدأت أمس، تخفيف إجراءات العزل، فسُمح للزبائن بتناول الأطعمة والمشروبات داخل المقاهي والمطاعم بدلا من مجرد الجلوس في مساحات في الهواء الطلق، كما تمكن الأطفال من اللعب في الخارج في أي وقت من اليوم، وليس في فترات محددة.