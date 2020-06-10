إسبانيا تسجل صفر وفيات بكورونا لليوم الثالث

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 167 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" من دون وفيات لليوم الثالث على التوالي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأضافت الوزارة الإسبانية، على موقعها الإلكتروني أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 242280 حالة، فيما استقر العدد الرسمي للوفيات عند 27136 حالة.

وأوضحت الصحة الإسبانية، أن العاصمة مدريد سجلت 69895 إصابة حتى الآن يليها إقليم كتالونيا بـ59298 في حين سجلت مدينتا سبتة ومليلية، 163 إصابة و122 إصابة على الترتيب وهما الأقل تضررا في إسبانيا.

وبذلك يسجل عدد الإصابات ارتفاعا ملحوظا مقارنة بيوم أمس الثلاثاء عندما سجلت البلاد 84 إصابة مقارنة بـ 48 حالة، الاثنين الماضي نزولا من 102 إصابات يوم الأحد الماضي و164 إصابة يوم السبت الذي سبقه.

سويسرا: إصابات الوباء تتجاوز 31 الفا

من جانبها، أعلنت سويسرا، اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بكورونا المستجد في البلاد بلغ 31011 إصابة بعد تسجيل 23 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصلت الوفيات الى 1675 وفاة.

وذكرت وزارة الشؤون الصحية السويسرية في بيان، أنه تم إجراء أكثر من 435 ألف اختبار تشخيصي على من ظهرت عليهم أعراض المرض منذ نهاية فبراير الماضي وأن نسبة المصابين من بينهم تصل إلى 9%.

وأضافت الوزارة السويسرية، أن نسبة الإصابات بين كل 100 ألف نسمة من سكان البلاد بلغت 361 إصابة.

وأشارت وزارة الشؤون الصحية، إلى أن أغلب الإصابات والوفيات سجلت في مقاطعات جنوب وغرب سويسرا المتاخمة للحدود مع كل من إيطاليا وفرنسا إلى جانب مقاطعة بازل أقصى شمال غربي البلاد والتي تتقاسم حدودها مع ألمانيا وفرنسا.

وفي هولندا، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 6042 حالة.

وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان، إن عدد الإصابات الجديدة بكورونا المستجد سجل 184 إصابة ما يرفع عدد المصابين إلى 48087 شخصا.

وأضاف المعهد الهولندي، أن 5 حالات إصابة أدخلت المستشفيات لتلقي العلاج.