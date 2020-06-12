انتشال سيارة ربع نقل سقطت في ترعة الإسماعيلية بمحيط مدينة القصاصين

سقطت سيارة ربع نقل اليوم الجمعة بترعة الإسماعيلية قرب مركز ومدينة القصاصين إثر اختلال عجلة القيادة في يد قائدها أثناء السير مما أدى إلى سقوطها بالترعة دون خسائر.

كان اللواء جمال الغزالي، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من المقدم أحمد جمال رئيس مباحث القصاصين يفيد بسقوط سيارة ربع نقل ملك المواطن أحمد . م .س مقيم بمنطقة الوابورات بمدينة القصاصين في ترعة الاسماعيلية بدائرة المركز دون إصابات.

وانتقل على الفور اللواء أشرف بهجت رئيس مركز ومدينة القصاصين يرافقه المهندس سمير طلبة سكرتيرالمركز ومعدات الحملة الميكانيكية وفرقة التدخل السريع.

وتم انتشال السيارة من مياه ترعة الاسماعيلية قبل غرقها فى عمق المياه من خلال معدات الوحدة المحلية ومعدات الشرطة.