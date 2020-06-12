فنلندا: مخططات إسرائيل حول ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة مرفوضة

قالت فنلندا، إن مخططات الاحتلال الإسرائيلي حول ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى كيانه مرفوضة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وشدد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو خلال إجابته على مساءلة من قبل رئيسة لجنة الصداقة الفلسطينية في البرلمان فيرونيكا هونكاسالو حول مخططات الاحتلال بضم أراض فلسطينية، على أن فنلندا جزء من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي وتؤكد رفضها لمخططات إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية بوصفها عملاً مخالفاً للقانون الدولي وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وطالب هافيستو، الدول الأخرى برفض مخططات الضم الإسرائيلية وما يترتب عليها لأنها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم الذي يعد قاعدة إلزامية في القانون الدولي.