فرنسا تطلق ائتلافا في منطقة الساحل لمواجهة "عنف المتشددين" المتصاعد

أطلقت فرنسا، اليوم، ائتلافا يضم حلفاء من دول غرب إفريقيا ودول أوروبية لمواجهة "متشددين" في منطقة الساحل، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكان من المقرر أن تستضيف باريس اجتماعات عبر الإنترنت بمشاركة 45 وزيرا للدفاع والخارجية لإطلاق الائتلاف الذي أُدخلت عليه تعديلات وجرى الإعلان عنه لأول مرة في قمة عقدت في يناير 2020.

ونشرت فرنسا الآلاف من جنودها في تلك المنطقة القاحلة جنوبي الصحراء الكبرى منذ عام 2013، وتنشر حاليا 5100 جندي هناك بهدف قتال المتشددين، إلا أن أعمال العنف التي ترتكبها جماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" تصاعدت كما شهد الوضع الأمني تدهورا العام الماضي.

وقالت باريس منذ وقت طويل إنها ترغب في مزيد من الدعم من الدول الأوروبية الأخرى والتعاون بين دول المنطقة.

ومن شأن الإئتلاف أن يوفر مزيدا من المساعدة التي تقدمها قوات أوروبية خاصة للجيوش الإقليمية، إلى جانب مساعدات مالية من دول كالسعودية والإمارات.