إصابة شخص وتحطم سيارتين في انهيار بلكونة بالدقهلية

أصيب شخص وتحطمت سيارتين، اليوم الجمعة، في انهيار بلكونة منزل في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وانتقلت الأجهزة المعنية لإخلاء العقار إداريا.

انتقل إلى موقع الانهيار أحمد حمدي نائب رئيس المركز، والرائد أحمد السادات، رئيس مباحث مركز شرطة طلخا، وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية.

وبالفحص تبين انهيار جزء من بلكونة الدور الثالث علوي بشارع عاطف الشرقاوي، بمدينة طلخا على سيارتين ملاكي كانتا أسفل العقار، مما أدى إلى إصابة المواطن عماد السيد سويدان وتم نقله إلى مستشفى طلخا المركزي للعلاج.

وبحسب بيان رئاسة مركز طلخا، فقد أصدر محمد أمين الدمرداش، رئيس المركز، تعليمات بفصل التيار الكهربائي عن العقار وجارى إخلاؤه إداريا حرصا على أرواح المواطنين والمارة لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.