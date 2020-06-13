أسعار السمك اليوم السبت 13-6-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار السمك في السوق المصرية، اليوم السبت 13 يونيو، وجاءت أسعار السمك كالتالي:

سمك الثعابين

تراوح سعر كيلوجرام سمك الثعابين بين 125 إلى 200 جنيه.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 60 إلى 70 جنيهًا.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 100 إلى 280 جنيهًا.

سمك القاروص

تراوح سعر سمك القاروص بين 70 إلى 90 جنيهًا للكيلوجرام.

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا من 30 إلى 180 جنيهًا.

الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

سمك المرجان

تراوح سعر سمك المرجان بين 25 إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك البلطي

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 24 إلى 27 جنيهًا.

سمك الماكريل

جاء سعر كيلو سمك الماكريل بـ45 جنيهًا.