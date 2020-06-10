إعفاء 66 مريضا من رسوم الفحص الطبي بمستشفى العريش

قال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه جرى إعفاء 66 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، للمرضى غير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر مايو الماضي.

واضاف شوكة، أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تساعد غير القادرين من المرضى، بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.

من جانبه، قال إبراهيم عبد الله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية، إن الإخصائيين الاجتماعيين يؤدون واجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية.

وأشار إلى إعفاء 43 حالة من المترددين على العيادة الخارجية، و 23 حالة على الأقسام الداخلية.