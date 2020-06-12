لو هتاخده معاك برا البيت.. نصائح لحماية اللاب توب

يضطر الكثيرون إلى اصطحاب اللاب توب الخاص بهم خارج المنزل للتسهيل عليهم في آداء عملهم أو دراستهم، مما يجعله عرضه في أغلب الأحيان للسرقة أو اختراق أحد له، وتستعرض "الوطن" عددا من النصائح التي يجب اتباعها عند اصطحاب اللاب توب الخاص بك خارج المنزل لحمايته من السرقة والاختراق، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

- يجب أن تعامل اللاب توب الخاص بك كما تعامل نقودك محاولا الحفاظ عليها بعيدا عن أيدي اللصوص.

- لا يجب تركه عند مغادرة السيارة، ولابد من اصطحابه معك أينما تتوجه.

- ضرورة المداومة على إغلاقه بعد الانتهاء من استخدامة ولا يجب تركه مفتوحا.

- يجب الاحتفاظ به بعيداً عن الأرض، ويفضل وضعه على القدم أثناء الاستخدام.

- يجب الاحتفاظ بكلمات المرور الخاصة بك في مكان منفصل، وتجنب الاحتفاظ بها في مكان قريب.

- توخ الحذر في المطارات خاصة عند المرور عبر بوابات الأمن.

- يجب استخدام جميع الخصائص الإضافية التي قد تبدو غير لازمة لتأمينه وإذا كان الجهاز يحتوي على خاصية الإنذار يجب تفعيلها.