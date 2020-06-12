الكحلاوي: اكتشفت إصابة 12 مسنا بكورونا.. والأهالي رفضوا استلام ذويهم

قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، إنها تحافظ على المسنين، الذين يعانوا من مرض "الزهايمر"، والمتواجدون في دار "الباقيات الصالحات" في مدينة 6 أكتوبر منذ 3 أشهر، حيث أنها تتخذ كل الإجراءات الاحترازية، التي أقرتها الدولة، لعدم إصابة إيا منهم بفيروس كورونا المستجد: "مبخليش حد يجيلهم أو يروحلهم، وهما عدد كبير مش بسيط".

وأضافت "الكحلاوي"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنها فوجئت بعد إتمام زيارة للأهالي المسنين لهم في الدار، بالعثور على ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا، وتم فورا عزلهم في الدور الأعلى: "بصينا نلاقي الحلات بتزيد لحد ما وصلت لـ12 حالة"، موضحه أنها كانت لا تمتلك ماسكات وجوانتيات للحفاظ عليهم، حتى قامت بالشراء بـ20 ألف جنيه تلك الواقيات: "بسابق الزمن لأنهم غاليين عندي، وكأنهم ولادي".

وأكدت أنها أجرت أشعة مقطعية وتحليل لكل المتواجدين في الدار، وهاتفت الأهالي، وأخبرتهم بضروره استلام ذويهم من الدار، حتى لا ينتشر المرض في باقي المتواجدين، مشيرة إلى أن بعض الأهالي رفضوا استلام ذويهم من الدار: "دي مسؤوليتي وأنا مش هسيبهم لحد، ومش هسيبهم لحد مش عايزهم، أنا عايزاهم".