عضو "التنسيقية": كل القوانين الدولية لا تسمح بإدارة منفردة لأي سد مشترك

قال محمد السباعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر على مدار الـ9 سنوات الماضية، في مفاوضاتها بشان سد النهضة احتكمت إلى العديد من الاتفاقيات مثل اتفاقية 29 الملزمة لكل الأطراف، واتفاقية 59 التي تحدد الإمكانيات والقدرات وكانت موقعة بين مصر والسودان، موضحا أن أي إخلال بتلك الاتفاقيات يعتبر إخلالا بالتعهدات الدولية.

وأضاف السباعي، خلال الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ قليل، "لكن في الفترة الأخيرة بعد الوصول تقريبًا إلى طريق مسدود تم الإعلان عنه مؤخرًا بسبب عدم القدرة على الوصول إلى توافق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، تدخلت الإدارة الأمريكية، والبنك الدولي، لرعاية 6 جلسات تفاوضية وتوصلنا في فبراير الماضي، إلى شبه توافق على كثير من النقاط".

وتابع "اتفقتنا في نهاية تلك الجلسات على صياغة مقترحات الدول الثلاث في وثيقة بتاريخ 21 فبراير الماضي، وبالفعل ذهب مصر في الموعد المحدد ووقعت على الوثيقة بالأحرف الأولى، إلا أن إثيوبيا لم تحضر، وهو ما كان له مردود سيء جدًا، ولم توقع أو تبدي حتى رأيها في الوثيقة التي تم إعدادها".

وتابع السباعي: "الآن نحن بصدد دعوة جديدة من الجانب السوداني، ومصر بالطبع تتبنى أي دعوة أو رسالة تستهدف الوصول إلى توافق يحقق المصالح المشتركة للجميع، وبالفعل جلسنا على مدار ثلاثة أيام، ونواصل غدا، إلا أن هناك خلاف على نقاط كثيرة، لأن إثيوبيا أتت تقريبا بمقترح جديد غير ما تم التوافق عليه مسبقًا وتراجعت عنه".

وأوضح السباعي، أن هناك ثوابت تلتزم بها مصر في التفاوض، منعًا لهدر الوقت، خصوصًا أن كل الأعراف والقوانين الدولية لا تسمح بإدارة منفردة، لأي سد أو نهر مشترك خصوصًا إذا كانت عليه مجموعة من الدول.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ناقشت منذ قليل خلال صالونها السياسي الرابع، مدى مساهمة الاتحاد الإفريفي، في تعزيز التعاون بين دول القارة، تحت عنوان "الاتحاد الأفريقي .. فرص وتحديات"، وعقد الصالون عبر منصة التنسيقية الإلكترونية بتقنية الفيديو كونفرانس، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.