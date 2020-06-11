تطالب بها مصر مرجعية للمفاوضات في سد النهضة.. أبرز بنود وثيقة واشنطن

يعد ملف سد النهضة، واحدا من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام، وهو ما أكده المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري"، موضحا أن الجانب السوداني دعا لإطلاق مبادرة من جانبهم لعودة المفاوضات، وعلى أساس ذلك استجابت مصر للدخول في نقاشات، مشيرا إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا توصلوا لاتفاق في 21 فبراير الماضي والذي تم توقيعه في واشنطن ومصر متمسكة بأنها تكون مرجعية النقاش.

وثيقة واشنطن، هي مخرجات الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن والذي امتد لـ4 أيام كاملة من 28 إلى 31 يناير 2020، والذي شمل ما يقرب من 9 بنود أساسية، تكون مرجعية للنقاش في المفاوضات القادمة.

"الوطن".. تعرض في التقرير التالي أبرز بنود اتفاق سد النهضة

سيتم ملء السد على مراحل ويتم تنفيذه بطريقة ملائمة وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والأثر المحتمل للملء على خزانات النيل في مجرى النهر.

- تتم عملية الملء خلال موسم الأمطار، بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وسوف تستمر في سبتمبر وفقًا لشروط معينة.

- توفر مرحلة الملء الأولي للسد الإنجاز السريع لمستوى 595 متراً فوق مستوى سطح البحر (التراكمي) والتوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة.

- تنفيذ المراحل اللاحقة من الملء وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد الإطلاقات بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى السد الذي يتناول أهداف الملء في إثيوبيا ويوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف والجفاف والجفاف المطول.

- أثناء التشغيل على المدى الطويل، سيعمل السد وفقًا لآلية تحدد الإطلاق وفقًا للظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى السد الذي يوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات سنوات الجفاف، والجفاف لفترة طويلة.

- إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات.