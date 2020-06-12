عضو "التنسيقية": قادرون على الوصول إلى حل توافقي في "سد النهضة"

ناقشت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال صالونها السياسي الرابع، الذي انتهى منذ قليل، مدى مساهمة الاتحاد الإفريفي، في تعزيز التعاون بين دول القارة، تحت عنوان "الاتحاد الأفريقي.. فرص وتحديات"، وعقد الصالون عبر منصة التنسيقية الإلكترونية بتقنية الفيديو كونفرانس، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال محمد السباعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعاون في مجال المياه من أهم مجالات الحالية، وأن اجتماعات مناقشة موضوع سد النهضة الحالية بين مصر والسودان وإثيوبيا، من 9 إلى 15 يونيو الجاري، تهدف للوصول إلى اتفاق حول قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، لما له من تأثر، على احتياجات دول المصب والمنبع، لافتًا إلى أن فترة المفاوضات حول هذا الملف، لها 9 سنوات، منذ أن أعلنت إثيوبيا بشكل منفرد عن بناء سد النهضة في إبريل 2012، وتم خلالها اتباع أساليب متعددة من التفاوض استمرت حت في الآن عن بعد في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأوضح السباعي، أن التعاون بين مصر وإفريقيا في الشأن المائي، ليس بجديد، فتنزانيا حاليا تقيم سدًا روفيجي لتوليد الطاقة الكهربائية، والشركة المنفذة له هي المقاولون العرب، وهناك سد آخر في أوغندا يتم بدعم مادي وفني من مصر، وحاليًا توجد بعثة هناك بالفعل. وتوجد سدود اخرى بالسودان، فالقاهرة دائمًا وأبدأ تسعى بكل الأشكال لتنمية الدول الشقيقة في إفريقيا، ونحن قادرون على الوصول إلى حلول توافقية في سد النهضة، تحقق للشعب الإثيوبي رغبته في التنمية، وتحمي دول المصب مثل مصر، التي تواجه تحديات ضخمة جدًا في مسألة الشأن المائي.