أستاذ كبد: الإعلان عن العلاج المثالي لفيروس كورونا قريبا

قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بجامعة القاهرة، إن السويد دفعت ثمنًا باهظًا عندما واجهت أزمة فيروس كورونا المستجد بمناعة القطيع، حيث شهدت أعلى معدل وفيات على مستوى العالم.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نظرة"، عبر شاشة "صدى البلد": "مصر ولا أي دولة حتى أمريكا تقدر تقفل خالص، ممكن نقفل فترة ونفتح، ولو 80% من أي شعب ارتدى الكمامة سينتهي كورونا".

وتابع: "بنشتري وقت وبنلتزم بالإجراءات الاحترازية حتى ظهور العلاج المثالي، وهو أمر لن يتأخر كثيرًا، هيظهر قريب وفي بشائر، للقضاء على فيروس كورونا، ومازالت في طور التجارب".