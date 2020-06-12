بينها أمريكا.. 7 دول تبحث طرق مواجهة فيروس كورونا

ناقش نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو سيه-يونج، اليوم، مع نظرائه من 6 دول مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن نواب وزراء الخارجية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وأستراليا ونيوزيلندا والهند وفيتنام يجرون مشاورات هاتفية منتظمة منذ يوم 20 مارس ، ويعتبر اجتماع اليوم العاشر من نوعه.

وخلال الاجتماع، تبادل نواب الوزراء وجهات نظرهم بشأن تعزيز التعاون في الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، واستئناف الأنشطة الاقتصادية، وتطوير اللقاحات والعلاجات لكورونا وتوريدها المستقر.

واتفقوا على أهمية التواصل الوثيق بين الدول في ظل تطاول أمد أزمة كورونا ، كما اتفقوا على مواصلة المشاورات من وقت لآخر.واقترح نائب الوزير "جو" السماح لرجال الأعمال وغيرهم من القوى العاملة الأساسية السفر إلى الخارج ، والحفاظ على سلاسل القيمة العالمية، والتعاون الدولي في توريد اللقاحات والعلاجات لكورونا.

ومن ناحية أخرى، اجتمعت وزيرة الخارجية كانج كيونج - هوا مع رئيس معهد اللقاحات الدولي جيروم كيم صباح اليوم، وشرح رئيس المعهد لـ "كانج" إنجازات المعهد وأنشطته المرتبطة بكورونا، واتفق الجانبان على ضرورة تطوير وتوريد اللقاحات لمكافحة الأمراض المعدية، وتعزيز التعاون.