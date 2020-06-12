فاروق الباز: من يعمل على لقاح كورونا في جامعة أكسفورد طبيب مصري

قال الدكتور فاروق الباز العالم المصري، إن هذه الفترة مهمة جدا في حياته، نظرا لكتابه الكتاب الخاص به "أنا وأبولو"، عن تاريخ حياته وعمله في الصحارى، وما فعلناه في الصحراء الغربية بمصر، لافتاً إلى أنه على نهاية العام الجاري، سينتهي فيروس كورونا، بناء على تقارير علمية، وسيتوافر لدينا مصل.

وأضاف الباز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن العلم والابحاث العلمية مهمة، ويجب إتباع كلام الحكومة، وأن نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهم بالنسبة للمواطنين، خاصة أنه في ظل أزمة فيروس كورونا، الجولات التي يقوم بها، يكون حريص على ارتداء الكمامة للوقاية، لأن الحفاظ على النفس مهم، وفي وقت قريب سنتغلب على الفيروس.

وتابع: أن ردود الأفعال في الخارج، على إدارة الأزمة في مصر جميعها إيجابية، وأن من يقوم على المصل في جامعة أكسفورد مصري الجنسية، وخريج جامعة عين شمس، وهذا يعني أنه من الممكن أن نتغلب على الفيروس بسهولة، من خلال مساعدة بعضنا البعض، وسماع ما تقوم به الحكومة من تعليمات، مشيرا إلى أن دول العالم كله ستتأثر بهذه الأزمة، وسيهبط الاقتصاد العالمي بشكل بسيط، لكن هناك دول كثيرة ستتأثر منها أوروبا، إيطاليا لأنهم لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة بشكل جيد لمواجهة كورونا.