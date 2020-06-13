وكيل زراعة دمياط يتابع أعمال تنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض

قام المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط بمتابعة أعمال تنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض بمراكز المحافظة حيث شدد على الإلتزام بإشتراطات الخلط والتعبئة والتوزيع للطعم السام على مافة بؤر الاصابة بالقوارض وأماكن انتشارها بالزمام الزراعي.

كما قام ، وكيل وزارة الزراعة بدمياط بمتابعة أعمال المرور الميداني ومتابعة الزراعات بنواحي مركز الزرقا عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث اشتمل المرور على متابعة زراعة الارز الأسود بناحية ميت الخولي وهي تعتبر من الزراعات الغير تقليدية وتم التأكيد أن التقاوي مضمونة المصدر (مركز بحوث الأرز بسخا - كفر الشيخ) وقد شدد على متابعة التجربة وتقييمها كما تم متابعة محاصيل الأرز والذرة والقطن بنواحي المركز.