"بنسرق وقت الحظر".. تفاصيل سقوط عاطلين أثناء السرقة في الزاوية الحمراء

"احنا بنسرق الناس في ساعات الحظر".. بهذه الكلمات بدأ المتهمين بتشكيل عصابي، لسرقة المواطنين في الزاوية الحمراء، أقوالهم أمام النيابة العامة.

وأضافا أنهما يسرقان المواطنين المخترقين لحظر التجوال، حتى لا يستطيعوا تحرير محاضر ضدهما، لكونهما مخالفين للقانون، وقررت النيابة، حبسهما على ذمة التحقيقات.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، تم ضبط عاطلين، أثناء قيامهما بسرقة دراجة بخارية.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما فرد خرطوش، وطلقات من ذات العيار، وسلاح نارى وسلاح أبيض مطواة، وبمواجهتهما اعترفا بأنهما يقومان بسرقة الأشخاص الخارقين ساعات الحظر، لكونهم يخافون من تحرير محاضر.

وأكدا أنهما سرقا دراجة بخارية من صاحبها بالإكراه، وأن الأسلحة النارية والبيضاء التى بحوزتهما، للدفاع عن النفس أثناء سرقتهما للدراجات البخارية، وتم استدعاء مالك الدراجة البخارية المستولى عليها، وتعرف على الدراجة خاصته، واتهمهما بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.