لليوم الثاني على التوالي.. إسرائيل تتجاوز الـ 200 إصابة بكورونا

سجلت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلية، 226 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية بدون وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات في إسرائيل إلى 18 ألفا و795 حالة، ويظل عدد الوفيات ثابت عند 300 شخص.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، اليوم، عن بيان وزارة الصحة، أنه "من مجمل الإصابات هناك 41 وصفت حالتهم متوسطة و34 خطيرة و25 على جهاز التنفس الاصطناعي و15310 تماثلوا للشفاء، علما بأن المرضى حاليا عددهم 3185".

من جانبه، حذر وزير صحة الاحتلال الإسرائيلي يولي أدلشتين، من أن "فتح المرافق الاقتصادية لن يدوم طويلا إذا لم يتم اتباع قواعد الوقاية".

جدير بالذكر، أنه للمرة الأولى منذ تخفيف قيود كورونا المستجد في إسرائيل، تجاوز عدد حالات الإصابة، أمس الخميس، الـ 200 حالة ووصل إلى 242 إصابة.