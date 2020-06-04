بعد تفشي كورونا فيها.. إغلاق 65 مؤسسة تعليمية في إسرائيل

أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية إغلاق 14 مدرسة وروضة أطفال جديدة في إسرائيل.

وأكد الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، مساء أمس، أن حكومة الاحتلال قررت إغلاق 14 مدرسة وروضة أطفال جديدة؛ ليرتفع عدد المؤسسات التعليمية التي أغلقت في إسرائيل إلى 65، بينها 50 مدرسة، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأفاد الموقع بأن حالات الإغلاق للمؤسسات التعليمية في البلاد يأتي بعد استمرار الكشف عن مزيد عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في جهاز التعليم الإسرائيلي.

فيما أعلنت وزارة التعليم أنه جرى الكشف عن 9 مصابين جدد بالفيروس بين أركانها؛ لترتفع الإصابات إلى 270 في مدارس تقع في 32 بلدة إسرائيلية بمناطق متفرقة من البلاد، وأنه حاليا يوجد 8288 طالب ومدرس في الحجر الصحي.

ومن جهته، شدد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن أي مؤسسة تعليمية يجرى الكشف بها عن حالات إصابات بفيروس كورونا يتم إغلاقها فورا، حيث أجرى مشاورات مكثفة مع كل من وزير التعليم يوآف غالانت ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شابات، وذلك على خلفية ارتفاع إصابات كورونا في جهاز التعليم.

ووصل مجمل الإصابات الإسرائيلية بفيروس كورونا إلى 17377، ويوجد 27 مريضا حالتهم خطيرة، منهم 25 موضوعون على أجهزة تنفس، فيما وصل عدد الوفيات الى 291 حالة.