مدير خدمات نقل الدم: استخلاص البلازما من متعافي كورونا له شروط

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير خدمات نقل الدم الإقليمية بوزارة الصحة، إن هناك عددا من الشروط، يجب أن تنطبق على المتعافين من فيروس كورونا، حتى يتم استخلاص بلازما الدم منهم، ومساعدة الحالات المرضية الشديدة بفيروس كورونا: "من الشروط المذكورة في البروتوكولات العالمية، أن السيدات التي لم يسبق لهم الحمل أو الولادة، نستبعدهم تماما من عملية التبرع بالبلازما".

وأضاف "سراج الدين"، خلال مداخلة له عبر "زووم" ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن هناك عددا من الشروط التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، لاستبعاد أشخاص معينين من استخلاص بلازما الدم منها، أن يكون المتبرع بالبلازما سنه ما بين 18 لـ60 عام، موضحا أن هناك تواصل يومي مع غرفة الإزمات لعلاج فيروس كورونا بوزارة الصحة تقوم بتسليم بيانات خاصة باسماء المتعافين وأعمارهم وأرقام تليفوناتهم.

وأكد أن أغلب أرقام التليفونات التي يقوم المواطن بتسجيلها قبيل دخوله للمستشفى تكون غير صحيحة: "في حالات أخرى بنيجي نقنعهم بالتبرع بيكون ونظرا للحالة اللي مروا بيها بيكونوا خايفين من عملية التبرع ودي حاجة بنكون متوقعين نقابلها"، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتدشين المرحلة الأولي لاستقبال المتعافين للتبرع بالبلازما: "المركز القومي لنقل الدم في العجوزة والمراكز القومية التابعة لخدمات نقل الدم في الأقصر والمنيا وطنطا وإسكندرية، وبدأ التفعيل الرسمي ليهم تدريجيا، وفيه 5 مراكز أخرى هنجهزهم في أقرب وقت".

وتابع: "أحنا بنستقبل المتبرعين المتطوعين، وأحنا لاغين قصة التجارة ببلازما الدم تماما، حتى الآن كل التبرعات الموجودة ليست موجهة حتى المرحلة الحالية، وكل التبرعات اختيارية".