رئيس وزراء باكستان يتوعد منتهكي إجراءات التشغيل القياسية ضد كورونا

حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، من أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الصارمة ضد منتهكي إجراءات التشغيل القياسية ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في ظل تجاهل الشعب لهذه الإجراءات.

وجاءت تصريحات خان في خطاب تليفيزيوني موجه إلى الشعب، وأوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أثر ترأسه الاجتماع رفيع المستوى؛ لمناقشة وضع جائحة كورونا المستجد في البلاد.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني، أنه سيتم إغلاق جميع الأماكن التي تسببت في انتشار الفيروس القاتل، حيث ارتفع عدد المصابين بكورونا المستجد في البلاد إلى 119 ألف حالة، وتم تسجيل 2356 حالة وفاة بسبب الوباء.

وقال خان، إن الحكومة لم تتخذ الإجراء الصارم بعد، مضيفا أن المنتهكين سيواجهون الإغلاق، مشيرا إلى أنه سيراقب تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية وتدابير الوقاية شخصيا.

وتأتي هذه التحذيرات إثر ارتفاع حاد في حالات مصابة بكورونا المستجد في البلاد، عقب تخفيف قيود الإغلاق من جانب الحكومة قبل عيد الفطر المبارك.