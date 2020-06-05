توقعات بفقدان 3 ملايين شخص لوظائفهم في باكستان بسبب كورونا

حذّرت وزارة المالية الباكستانية من أن فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يتسبب في زيادة عدد العاطلين عن العمل بنسبة 3 ملايين شخص وارتفاع نسبة الفقر إلى 33.5%.

وقالت وزارة المالية ، في رسالة إلى البرلمان الباكستاني، حسبما ذكرت قناة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم، إن العجز في الميزانية من المتوقع أن يرتفع إلى 9.34% بسبب الوباء الحالي الذي أثّر على الأعمال التجارية والاقتصاد.

وأوضحت الوزارة أن من بين الـ 3 ملايين، فإن هناك مليون شخص في قطاع الصناعة بباكستان من المتوقع أن يفقدوا وظائفهم و2 مليون آخرين في قطاع الخدمات، مشيرة إلى أن معدل البطالة سيرتفع من 24.3% إلى 33.5%.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل معدل نمو سلبي بنسبة 0.4% في باكستان خلال العام المالي الجاري، وسيرتفع معدلُ العجز المالي من 7.5% إلى 9.5%.

يُشار إلى أن باكستان سجلت حتى الآن إصابة أكثر من 89 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد.