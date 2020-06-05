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محمود مسلم

توقعات بفقدان 3 ملايين شخص لوظائفهم في باكستان بسبب كورونا

تسجيل معدل نمو سلبي بنسبة 0.4% في باكستان خلال العام المالي الجاري

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أ ش أ
01:43 م | الجمعة 05 يونيو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

حذّرت وزارة المالية الباكستانية من أن فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يتسبب في زيادة عدد العاطلين عن العمل بنسبة 3 ملايين شخص وارتفاع نسبة الفقر إلى 33.5%.

وقالت وزارة المالية ، في رسالة إلى البرلمان الباكستاني، حسبما ذكرت قناة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم، إن العجز في الميزانية من المتوقع أن يرتفع إلى 9.34% بسبب الوباء الحالي الذي أثّر على الأعمال التجارية والاقتصاد.

وأوضحت الوزارة أن من بين الـ 3 ملايين، فإن هناك مليون شخص في قطاع الصناعة بباكستان من المتوقع أن يفقدوا وظائفهم و2 مليون آخرين في قطاع الخدمات، مشيرة إلى أن معدل البطالة سيرتفع من 24.3% إلى 33.5%.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل معدل نمو سلبي بنسبة 0.4% في باكستان خلال العام المالي الجاري، وسيرتفع معدلُ العجز المالي من 7.5% إلى 9.5%.

يُشار إلى أن باكستان سجلت حتى الآن إصابة أكثر من 89 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد.