الوزراء: مفيش حجر في السياحة.. والطيران لن يعود بكامل قوته في 1 يوليو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مطار القاهرة، سيفتح تدريجيا بداية من أول يوليو المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "مش هنفتح مع كل البلاد تقريبًا، في دول أخرى لن تفتح، وكلمة تدريجي، تشير إلى أن الوجهات التي سنفتح معها، مطار القاهرة لن تكون سعتها المحددة لعدد الرحلات".

وتابع: "يعني لو في دول معانا فيها 7 رحلات، أكيد مش هيبقى نفس العدد موجود يوم 1 يوليو، بسبب العزوف عن استخدام الطيران".

وأردف: "مش هيبقى فيه حجر للسياحة، والدول السياحية بدأت تسقط مفهوم الحجر، وهنبدأ نطبق اللي طبقته دول العالم السياحية في 3 محافظات، وهي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، وفقًا لضوابط احترازية".