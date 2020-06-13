"مش ندمان على طعنها وحرقها".. اعتراف قاتل زوجته بزعم سلوكها السييء

"تعبت معاها كتير وصبرت عليها عشان نربي بنتنا في جو أسري، بس مراتي كانت بتعمل معايا المشاكل على أي حاجة".. بتلك الكلمات اعترف موظف بقتل زوجته داخل منزل الأسرة في الظاهر، بعد القبض عليه من المباحث.

مباحث القاهرة كشفت الجريمة، بعد إطفاء حريق فى شقة بعقار سكنى دائرة قسم شرطة الظاهر، وتم توجيه 5 سيارات إطفاء، الذين تمكنوا من محاصرة كرات اللهب، التى تسببت فى احتراق ربة منزل داخل الشقة، وتبين من المعاينة، وجود سيدة فى العقد الثالث من عمرها بجثتها آثار 3 طعنات وآثار حروق بجسدها، تم التحفظ على الجثة، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث، بسرعة كشف ملابسات الحادث، وضبط مرتكبيه لبيان سبب الجريمة.

وأفادت التحريات وجمع المعلومات، تبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة، وفر هاربا عقب الحادث وبصحبته طفلتيه، تم تحديد مكان اختبائه بإحدى شقق أقاربه بمدينة دار السلام، تم ضبطه.

واعترف المتهم فى أقواله، أنه ارتكب الجريمة لشكه فى سلوكها، مشيرا إلى أنه سبق وأن قام بتطليقها، وبالفعل انفصلا عدة أشهر، ثم عاد لردها مرة أخرى، إلا أنهما كانا دائما التشاجر.

وأضاف المتهم فى اعترافاته، بأنه ليلة ارتكابه الجريمة، وقعت مشاجرة مع زوجته، فقمت بإضرام النيران فى الشقة بعد أن سددت لها 3 طعنات، وفررت مع طفلتي من مسرح الحادث، إلى أن تم ضبطه، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وقال شهود العيان من الجيران، إن الزوجان كانا دائما التشاجر، وأصواتهما كانت تعلو خلال مشاجرتهما، وليلة الحادث استشعرنا رائحة دخان من شقتهما فهرولنا مسرعين لمحاولة إخماد النيران لكننا لم نتمكن فقمنا بإبلاغ الشرطة التى حضرت على الفور وقوات الحماية المدينة بالقاهرة واكتشفنا بعدها عثورهم على جثة جارتهم، لكن لم نتخيل إلى أن خلافات الزوجية قد تنتهي بقتلها.