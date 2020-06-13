"قتلها علشان دخلته مصحة".. شاب ينهي حياة جدته خنقا في قنا

لقيت ربة منزل مصرعها، أمس الجمعة، بقرية زليتم، بمركز نجع حمادي،على يد حفيدها خنقًا، لمروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على "ع. م. ص" 75 عامًا، مسنة، جثة هامدة بداخل منزلها، بها آثار خنق في رقبتها، بقرية زليتم.

وقال شاهد عيان، إنه بعد استدعاء طبيب الوحدة الصحية للكشف على سيدة تبين أنها متوفاه وبها أثار خنق، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى، بعد استدعاء الشرطة والإسعاف.

وتبين من التحريات الأولية، أن وراء الواقعة "مجدي. م" 26 عاما، حفيدها، لمروره بأزمة نفسية سيئة، وأقدم على قتلها بسبب أنها أدخلته مصحة نفسية منذ فترة لتلقي العلاج.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.