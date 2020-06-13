بعد شبين والقناطر الخيرية.. أسراب خفافيش تهاجم الخانكة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقليوبية، أسرابا من الخفافيش، تهاجم منطقة "الأسمية" بالخانكة، الأمر الذي سبب حالة من الخوف بين الأهالي.

وأكد طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، أنه تلقى بلاغا من أهالي منطقة الأسمية التابعة للمدينة، بوجود منزل مهجور به كميات كبيرة من الخفافيش، تخرج في شكل أسراب.

وأضاف ربيع في تصريحات له، أنه تم إخطار مديرية الطب البيطري بالمحافظة، ومن المقرر إرسال لجنة لمعاينة المنزل، والقضاء على الخفافيش وتطهير المنطقة.

يذكر أن قريتين من شبين القناطر والقناطر الخيرية، تعرضتا لمهاجمة الخفافيش بمنازل مهجورة، في وقت سابق، وأرسلت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، لجنة للقضاء عليها، وفحص الأنواع والسلالات، التي ثبت أنها من أكلة الفواكه، وليست من النوع الخطير.