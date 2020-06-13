ساهم في تنمية بلاده.. "خليجيون في حب مصر" تنعى محسن عادل

نعى الدكتور يوسف العميري رئيس جمعية خليجيون في حب مصر، الاقتصادي المصري الراحل الدكتور محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نائب رئيس البورصة المصرية السابق.

وقال العميري، في بيان، إن رحيل الفقيد أصاب المجتمع الاقتصادي العربي بصدمة كبيرة، لما تميز به الراحل من قيمة وقامة إنسانية وعلمية فريدة، جعلته يوصف دائما في الوسط الاقتصادي بـ"الخلوق، والمتواضع، والنزيه، والمتميز، والبشوش" فكان عادل "اسما على مسمى"، مؤكدا تقدير جمعية خليجيون في حب مصر لما بذله خلال توليه العديد من المناصب وخاصة مسؤوليته عن الهيئة العامة للاستثمار، حيث كان شديد الحرص على التفاعل الإيجابي مع شواغل ومشكلات المستثمرين العرب والأجانب، وطرح رؤى وأفكار تعزز من خريطة مصر الاستثمارية ومكانتها الاقتصادية، بصورة أظهرت مستوى متميز من فهم حركة الاقتصاد العالمي وفرص مصر والمنطقة العربية للاستفادة منها.

وأكد أن "خليجيون في حب مصر" سوف تبذل ما في وسعها لتخليد ذكرى الراحل العزيز، لما يحتفظ به الفقيد من مكانة خاصة لدى الجمعية ومؤسسيها وأعضاءها، وما تميزت به العلاقة بين الجانبين من تفاهم وتعاون لتشجيع الاستثمار في مصر والترويج له على المستوى الإقليمي والدولي، منذ ثورة 30 يونيو التي تحل ذكراها قريبا.