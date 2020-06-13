الصحة العالمية: 6 لقاحات بمرحلة التقييم السريري وعلاج كورونا بعد عام

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للصحة العالمية، إن هناك 6 لقاحات في مرحلة التقييم السريري، مع وجود لقاح جديد على وشك اللحاق بها، وهناك نحو 70 لقاحا في مرحلة التقييم قبل السريري، وتعمل المنظمة على تعزيز الحوار المفتوح المنتظم بين الباحثين ومطوري اللقاحات، لتسريع تبادل النتائج العلمية، ومناقشة المخاوف، واقتراح طرق سريعة وقوية لتقيم اللقاحات.

وأضاف "المنظري"، خلال لقاء خاص له ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حتى الوصول للقاح، سيستغرق الأمر فترة عام أو أكثر قليلا، وحتى الآن، لم تعتمد المنظمة أي لقاح أو دواء من أي بلد، موضحا أن المجموعة التنفيذية ستحجب رأيها النهائي، حتى تتوفر المراجعة الشاملة للأدلة وللنظر فيها، وسيتم إجراء المراجعة بحلول منتصف يونيو.

وأكد أن كل الجهود تنصب في الحصول على اللقاح، وتم قطع خطوات جيدة في هذا الأمر، ووصلت بعضها إلى التجارب السريرية، لتقليص مدة التوصل للقاح من عدة سنوات، إلى عام واحد أو أكثر قليلا: "فيما يتعلق بالأدوية، فإن المتاح حاليا، هي علاجات مخففة للأعراض المصاحبة لكوفيد 19، وكانت موجودة في الأساس لعلاج أمراض أخرى".