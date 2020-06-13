أستاذ سموم: المعلومات المغلوطة حول الفيروسات أنتجت نوعا من الاستخفاف

كشف الدكتور فيصل رضوان، أستاذ التكنولوجيا الحيوية والسموم البحرية بالجامعة الطبية بولاية كارولينا الجنوبية، أن الإصابة بفيروس كورونا، تتم فى الغالب من شخص "حى يرزق" مصاب أو حامل للفيروس، إلى شخص "حى يرزق" آخر، موضحا أن مقولة انتقال الفيروس من أموات تم تكفينهم إلى أحياء، أو من طعام وشراب تم تحضيره، لم يتم إثباتها إطلاقا.

وأضاف "رضوان"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الفيروسات تنتقل عن طريق الأسطح أو الهواء الذى تلوث بها، مشدداً على ضرورة التباعد وارتداء الأقنعة، وعدم التزاحم والتأكد من نظافة الأيدي قبل وضعها على الوجه.

وتابع، رغم التقدم العلمى، إلا أنه لا زالت بعض الفيروسات تقتل الآلاف سنوياً وتسبب أوبئة محلية مرهقة بشرية واقتصادياً مثل فيروسات الكبد الوبائي، ونقص المناعة البشرية، قائلاً: "لا يوجد علاج مباشر فى الشلولو"، موضحاً أن علاج الملاريا لمرضى فيروس كورونا تسبب في زيادة الوفيات، ولم يحقق التطعيم المسبق الوقاية المرجوة.

ولفت إلى أن الكارثة ليست فى المعلومات ذاتها، ولكن المعلومات المغلوطة تسببت في إنتاج نوع من الاستخفاف لدى المواطنين بخطورة الأمر، والاطمئنان الخادع بما له من عواقب، فوقع العالم بأثره فريسة وصفات غير علمية.