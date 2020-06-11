في نقاط.. خطط الجامعات خلال الامتحانات التحريرية للفرق النهائية

انتهت الجامعات الحكومية والخاصة، من إقرار الإجراءات الاحترازية المقرر تطبيقها أثناء فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بمرحلتي البكالوريوس والليسانس، مطلع يوليو المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتستعرض "الوطن"، أبرز النقاط المقرر تنفيذها.

* رفع حالة الطوارئ مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لإتمام الامتحانات بشكل آمن.

* الانتهاء من استعدادات القيام بإجراء امتحانات نهاية العام الجامعى الجاري لطلاب السنوات النهائية.

* تعمل الكنترولات تستقبل حاليا المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل.

* وجود مسافة بين الطلاب لاتقل عن 2 متر من جميع الجهات مع التنبيه على الطلاب بالحضور قبل بدء الامتحان .

* تخصص أكثر من معمل لإجراء الامتحانات العملية باعتبار كل معمل لجنة امتحانية واحدة.

* تعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها يوميا كما سيتم مراعاة توفير وسائل وأدوات التطهير اللازمة داخل كل معمل مع توفير ملصقات للتوعية بآليات النظافة العامة وطرق الوقاية والسلامة.

* تطهير أماكن امتحانات الطلاب، بشكل مستمر عملية تعقيم كامل لمقار اللجان والمباني، والممرات الخاصة بالطلاب وجميع المكاتب الإدارية للجامعة بشكل يومي.

* وضع بوابات تعقيم ذاتي على مداخل ومخارج أبواب الجامعات والكليات الخارجية.

* توزيع معقمات مطهرات الأيدي بمختلف أماكن اللجان.

* توزيع كمامات على الطلاب قبل الدخول للجان الامتحانات.

* تقليل عدد الطلاب المتواجدين بكل لجنة لـ"الثلث".

* حفظ أوراق الإجابات داحل دواليب مغلقة ويحظر التعامل معها لمدة 48 ساعة.

* توزيع أقنعة وقفازات على أعضاء الكنترولات أثناء فترة تواجدهم داخل الكنترولات.

* يتم الاحتفاظ بمجموعة أوراق إجابات الطلاب داخل أكياس بلاستيكية مدون عليها البيانات.