تماثل 9 حالات جديدة للشفاء من فيروس كورونا بأسوان

تماثل صباح اليوم، للشفاء من الإصابة بكورونا المستجد بأسوان، 9 حالات جديدة، وتقرر خروجهم من مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة، ونزل الشباب بطريق السادات بالمدينة، وذلك بعد تعافيهم تماما من الإصابة بالفيروس، وتلقيهم العلاج اللازم.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، في تصريحاته الصحفية، أن الحالات التي تماثلت للشفاء هي: "حسين. م. ح"، "مصطفى. ع .أ"، "صابر. ع. ز"، "عبدالخالق. أ. ح"، "محمود. أ. م"، "عبيد. م. أ"، "أحمد. م.ع"، "فاطمة. أ. ح"، و"مستورة. ح. م".

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تم تجهيزه لاستقبال حالات العزل، حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 13 مستشفى آخر متفرقة بمراكز المحافظة، ويوجد بالمستشفى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد به طاقم طبي وتمريض، وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.