عسل أسود وحواديت الشانزليزيه.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

الأفلام

روتانا سينما

عرض فيلم البيضة والحجر 3 مساء، وعسل أسود 5.30 مساء، وكركر 8 مساء، وسمير أبو النيل 10 مساء.

سيما

عرض فيلم حكاية نص مليون دولار الساعة 4 مساء، وفيلم أرجوك اعطني هذا الدواء الساعة 7.30 مساء، ورحلة السعادة الساعة 11 مساء.

MBC2

عرض فيلم Furious Seven الساعة 1 مساء، وSpy Kids الساعة 4 مساء، وفيلم Keeping Up with the Joneses الساعة 6 مساء، وفيلم Baywatch الساعة 8 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

ON Drama

عرض مسلسل الوتد الساعة 6 مساءً، ومسلسل واحة الغروب الساعة 7 مساءً ومسلسل للحب فرصة أخيرة الساعة 8 مساءً، ومسلسل شرف فتح الباب الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل بعد البداية 5 مساء، ومسلسل العندليب 6 مساء، ومسلسل حقي برقبتي الساعة 7 مساء، وحجر جهنم 8 مساء.

CBC

عرض فيلم كأنه امبارح 6 مساء، وحواديت الشانزليزيه 7 مساء، ومسلسل فلانتينو 8 مساء.

نايل دراما

عرض مسلسل حمزة وبناته الخمسة 5 مساء، والفرار من الحب 6 مساء، ولعنة كارما 7 مساء، ويوميات زوجة مفروسة أوي الجزء الأول الساعة 8 مساء، وهذا المساء 10 مساء.

البرامج الترفيهية

دبي

عرض برنامج The Insider بالعربي الساعة 9 مساء.