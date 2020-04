الاختيار ولعبة النسيان.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين إلى البقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم بعنوان "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

المسلسلات التليفزيونية

قناة الحياة

عرض مسلسل "خيانة عهد" الساعة 6:30 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 7:45 مساءً، و"عمر ودياب" الساعة 9 مساءً، و"لما كنا صغيرين" الساعة 10:15 مساءً.

قناة MBC مصر

عرض مسلسل "ونسني" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اللعبة" الساعة 7:30 مساءً، ومسلسل "سكر زيادة" الساعة 8:30 مساءً، و"2 في الصندوق" الساعة 9:30 مساءً، و"لعبة النسيان" الساعة 10 مساءً.

قناة DMC دراما

عرض مسلسل "لما كنا صغيرين" الساعة 6:30 مساءً، و"رجالة البيت" الساعة 8 مساءً و"فرصة تانية" الساعة 9 مساءً، و"فلانتينو" الساعة 10 مساءً، و"البرنس" الساعة 11:30 مساءً.

قناة ON

عرض مسلسل "عمر ودياب" الساعة 6:30 مساءً، و"رجالة البيت" الساعة 7:45 مساءً، و"الاختيار" الساعة 9 مساءً، و"النهاية" الساعة 10:15 مساءً، و"فرصة تانية" الساعة 11:30 مساءً.

قناة CBC

عرض مسلسل "رجالة البيت" الساعة 6:30 مساءً، و"ليالينا 80" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 9:30 مساءً، و"خيانة عهد" الساعة 11 مساءً، و"فرصة تانية" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة النهار

عرض مسلسل "سلطانة المعز" الساعة 6:30 مساءً، و"شاهد عيان" الساعة 7:30 مساءً، و"جمع سالم" الساعة 8:30 مساءً، و"القمر آخر الدنيا" الساعة 11:30 مساءً.

قناة القاهرة والناس

عرض مسلسل "حب عمري" الساعة 7:50 مساءً، و"شاهد عيان" الساعة 12 منتصف الليل، و"جمع سالم" الساعة 1 بعد منتصف الليل.

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "لقاء في شهر العسل" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "البيه البواب" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "المشخصاتي 2" الساعة 5:30 مساءً، و"1/8 دستة أشرار" الساعة 8 مساءً، والفيلم الكوميدي "غش الزوجية" الساعة 10 مساءً، و"واحد صعيدي" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "عوكل" الساعة 12 ظهرًا، و"الجراج" الساعة 4 عصرًا، وفيلم "علي بيه مظهر و40 حرامي" الساعة 7:30 مساءً، و"أين تخبئون الشمس" الساعة 11 مساءً، وفيلم "إديني عقلك" الساعة 2 بعد منتصف الليل.

قناة MBC2

عرض فيلم The Gunman الساعة 1 ظهرًا، وJack Reacher بجزئيه الساعة 3:30 عصرًا و6 مساءً، وArgo الساعة 8:30 مساءً، وLaw Abiding Citizen الساعة 10:30 مساءً، وفيلم الرعب The Other Side of the Door الساعة 12:30 صباحًا.

البرامج الترفيهية

قناة MBC مصر

عرض برنامج "محدش فاهم حاجة" الساعة 5:30 مساءً، و"رامز مجنون رسمي" الساعة 6:30 مساءً، وبرنامج "إغلب السقا" الساعة 7 مساءً، و"خلي بالك من فيفي" الساعة 9 مساءً.

قناة القاهرة والناس

عرض برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي الساعة 10:30 مساءً.