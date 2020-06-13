تعقيم وتطهير مجلس مدينة ومستشفى كفر البطيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، برئاسة المحاسب متولي حسن محمد، حملة مكبرة لرش وتعقيم وتطهير المدينة في الفترة المسائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

استهدفت الحملة رش وتعقيم وتطهير منطقة راشد ومجلس المدينة والمستشفى، تحت إشراف أماني الألفي نائب رئيس المدينة لشؤون البيئة، خلال فترة حظر التجوال وفي ضوء خطة المحافظة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كما شنت الوحدة، حملة لتطهير وتعقيم شوارع قرية الرياض خلال فترة حظر التجوال.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياطـ باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.