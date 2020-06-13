21 يونيو فتح باب الترشيح لعمادة طب سوهاج

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن فتح باب الترشيح لمنصب عميد كلية الطب البشري، خلال الفترة من يوم 21 وحتى 25 يونيو الجاري 2020 .

وأوضح رئيس الجامعة، أن البرنامج الزمني لعملية الترشيح لمنصب العميد، بدأ الثلاثاء الموافق 9 يونيو، بإقرار وإعلان الجدول الزمني، والإعلان عن خلو منصب العميد، وفتح باب الترشيح لمنصب عميد الكلية.

وأكد "عزيز"، أنه سيبدأ فتح باب الترشيح يوم الأحد21 يونيو لتلقي الطلبات من 11 صباحا إلى 2:30 ظهرا بمقر أمانة مكتب رئيس الجامعة، على أن يتم غلق باب الترشيح الخميس 25 من نفس الشهر الساعة 3 عصرا.

وأضاف أن يوم الأحد الموافق 28 يونيو تم تحديد فحص أوراق المتقدمين وإعلان القائمة المبدئية، على أن يتم تلقي الطعون يوم الاثنين الموافق 29 يونيو، والبت فيها يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو وإعلان الكشف النهائي للمرشحين.

وأوضح رئيس الجامعة أن إعلان الجدول الخاص بعرض المرشحين لبرامجهم سيكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو، على أن تبدأ إجراءات اختيار أفضل ثلاثة مرشحين من المتقدمين للمنصب تمهيداً لرفعهم لرئيس الجامعة يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020.