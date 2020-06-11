جامعة سوهاج تكرم الفائزين في مسابقة ليلة القدر

سلم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، يصاحبه الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، جوائز مسابقة ليلة القدر، والذي نظمها مركز نور البصيرة خلال شهر رمضان المبارك.

وحصل على المركز الأول نورة علي دياب عبد الموجود، أماني محمود سعد الدين، منى فاروق عابدين، فاروق جمال محمد طالب، أما المركز الثاني ففاز به، أحمد كمال محمد أمين، شيماء عبد الشافي عبد الحميد، علاء محمد علي، أميرة ناصر محمد، والمركز الثالث كان من نصيب، نرمين إبراهيم حجازي ، شيماء صبري حمدان، الدكتور أحمد محمد أحمد رضوان، زينب صلاح صابر.

يذكر أن قيمة جوائز المسابقة 2000 جنيه لأصحاب المركز الأول، و1500 جنيه لأصحاب المركز الثاني، و1000 جنيه لأصحاب المركز الثالث.