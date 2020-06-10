جامعة سوهاج تعلن المراكز الأولى في مسابقة "أنشطتنا في بيتا"

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن جوائز مسابقة أنشطتنا في بيتنا والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية على مدار شهرين، وشارك فيها طلبة وطالبات الجامعة عبر الفيديو كونفرانس.

وقال عزيز، في تصريحات صحفية، إن الجامعة حرصت على إقامة هذه المسابقة في إطار رعايتها لأبنائها من الطلاب في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتشجيعهم على الاستمرارية في ممارسة تلك الانشطة من منازلهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان المسابقة شارك فيها 300 طالب وطالبة تنافسوا في 6 مجالات أون لاين، تم تصفيتهم خلال التصفيات الأولية، إلى أن فاز 57 طالب وطالبة بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مجال مشيدا بدور العاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب على حسن عملية التنظيم.

وأضاف صبري ابراهيم القائم بعمل مدير الادارة العامة لرعاية الشباب، أن الانشطة التي تم التنافس فيها هي "الثقافية، الاجتماعية، الدينية، الفنية، الرياضية، الخدمة العامة والجوالة، مشيرا إلى حرص رئيس الجامعة على حضور جانب كبير من تلك المسابقات ومشاركته للطلاب خلال تاديتهم الانشطة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

يذكر أن لجنة التحكيم في الانشطة المختلفة ضمت الشيخ حامد بيومي، الدكتور خالد فؤاد للنشاط الديني، الشاعر جميل عبد الرحمن، والدكتور ياسر محمد حسن في مجال الشعر، الدكتورة نجلاء عبد الغفار، حسام عبد العال في مجال النشاط الفني، الدكتورة فاطمة الزهراء في مسابقة المراسل الصحفي، الدكتور محمود ابو المجد، صلاح حامد لمسابقة تصميم بوستر، الدكتورة زينب محمود علي في مسابقة اشغال فنية وفنون تشكيلية، محمود ابراهيم في مجال التمثيل الفردي، محمد صادق في مجال الخدمة، العامة وتنمية مجتمع، الدكتور رأفت الخطيب، والدكتور محمد اسماعيل محمد في مجال الابحاث العلمية، الدكتور خلف همام في مسابقة الخيال العلمي، الدكتور محمد حشمت، علاء عاطف في مسابقة الفيلم القصير، واخير الدكتور حمدي عمر والدكتور محمد توفيق في مجال البحوث الاجتماعية.